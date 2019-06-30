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В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

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В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

Санкт-Петербург, 30 июня. На Дворцовой площади Петербурга стартовал юбилейный XXX Международный легкоатлетический марафон «Белые ночи», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

Марафон традиционно проводится под патронатом Комитета по физической культуре и спорту. В этом году на старт в двух дистанциях — на 10 и 42 км — вышли более 11 тысяч участков. 

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

Марафон имеет членство в AIMS и является крупнейшим беговым событием в Северо-Западном регионе РФ. Чтобы пробежать марафон «Белые ночи», в Санкт-Петербург приезжают спортсмены из более 60 стран мира.

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

Самые многочисленные команды – из Германии, Италии, Франции, Беларуси, Китая, стран Прибалтики.

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

Забег имеет важный статус в культурной и спортивной жизни города. Маршрут забега проходит по историческому центру Санкт-Петербурга мимо памятников архитектуры и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

В Петербурге стартовал международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

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Автор: Елена Новицкая
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