Беглов направил поступившие через соцсети жалобы главе Центрального района Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов направил поступившие через соцсети жалобы главе Центрального района.

29 июня Беглов посетил с рабочим визитом Центральный район Петербурга. Глава города побывал в саду Даниила Гранина, осмотрел жилой комплекс «Царская столица», а также пообщался с его жителями. Кроме того, Беглов принял участие во встрече с жителями Центрального района Петербурга, в ходе которой обсудил с ними дальнейшую судьбу Соляного переулка, а также поликлиники и гимназии.

На встрече также присутствовал глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин, который отчитался о проделанной работе. Позднее губернатор передал Мейксину папку, в которой собраны жалобы местных жителей, поступившие Беглову на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте». Первое обращение касалось свалки, которая возникла на улице Тюшина в районе жилого комплекса «Царская столица».

При этом ранее Александр Беглов заверил местных жителей, что свалка будет в кратчайшие сроки ликвидирована, а также призвал всех горожан чаще обращаться с жалобами через его личный аккаунт в соцсети «ВКонтакте».