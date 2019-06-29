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Беглов поблагодарил петербуржцев за поддержку при выдвижении в губернаторы

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Беглов поблагодарил петербуржцев за поддержку при выдвижении в губернаторы

Санкт-Петербург, 29 июня. Александр Беглов поблагодарил жителей Петербурга за большую поддержку. Общественный штаб собрал более 350 тысяч подписей.

29 июня Александр Беглов сдал документы в Горизбирком для регистрации кандидатом на выборах в губернаторы Петербурга.

«Уважаемые ленинградцы-петербуржцы, хочу сказать вам огромное спасибо. Я оправдаю ваше доверие и буду продолжать так же трудиться над улучшением качества жизни наших горожан», — сказал Беглов.

Беглов подал в Горизбирком документы с 80 тыс. подписей петербуржцев и 162 подписями муниципальных депутатов. В случае победы Беглова Петербург в Совфеде представят Валентина Матвиенко, Александр Ватагин и Максим Пратусевич.

Ранее политолог Александр Ершов объяснил, почему у Беглова такой высокий рейтинг. Эксперт отметил, что большая поддержка среди петербуржцев связана с его активной работой на посту главы города.

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Автор: Ирина Селезнева
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