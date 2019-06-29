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Беглов сдал в Горизбирком подписи жителей и муниципальных депутатов

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Беглов сдал в Горизбирком подписи жителей и муниципальных депутатов

Санкт-Петербург, 29 июня. Александр Беглов сдал документы в Горизбирком для регистрации кандидатом на выборах в губернаторы Петербурга. За его выдвижение поставили подпись 80 тысяч горожан и 162 муниципальных депутата.

Собранных в поддержку Александра Беглова подписей достаточно, чтобы пройти муниципальный фильтр и быть зарегистрированным в качестве кандидата-самовыдвиженца.

В случае победы на выборах губернатора Беглов предложил представлять Петербург в Совете Федерации Александру Ватагину, Валентине Матвиенко и Максиму Пратусевичу. 

Спикер Совфеда высоко оценила программу развития Петербурга, разработанную Бегловым. При этом Валентина Матвиенко назвала ее реальной и выполнимой.

С 24 июня в Петербурге заработала общественная приемная кандидата в губернаторы. Петербуржцы могут оставлять свои просьбы и пожелания к работе городского правительства.

Беглов пообещал учитывать эти заявки при планировании социального и экономического развития города. Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября в единый день голосования.

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Автор: Ирина Селезнева
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