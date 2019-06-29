Беглов подвел итоги встречи с жителями Центрального района Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги встречи с жителями Центрального района.

Беглов посетил с рабочим визитом Центральный район Петербурга, в ходе которого провел встречу с представителями общественности. Глава города выразил благодарность жителям жилого комплекса «Царская столица» за продуктивный диалог и твердую гражданскую позицию.

По итогам встречи, Беглов поручил в кратчайшие сроки ликвидировать свалку в районе «Царской столицы», а также привести в порядок дорогу и забор на Военной улице. Кроме того, губернатор сообщил, что к 2022 году в этом районе будут построены и введены в эксплуатацию детский сад и школа, передает издание «Невские новости».