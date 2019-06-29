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Эксперт уверен в эффективности работы Капитанова в Смольном

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Эксперт уверен в эффективности работы Капитанова в Смольном

Санкт-Петербург, 29 июня. Новый глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов покажет хороший результат работы в Смольном. Об этом заявил исполнительный директор АНО «Петербургский GR-Клуб» Игорь Сопов.

28 июня глава регионального отделения партии ЛДПР в Санкт-Петербурге Олег Капитанов был назначен на должность главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга. 29 июня Капитанов заявил, что намерен приостановить свое членство в ЛДПР, чтобы полностью посвятить себя работе в новой должности.

По мнению Сопова, Капитанов сможет продемонстрировать высокий результат работы в Смольном, так как он обладает хорошим опытом, который позволит ему справиться с любыми поставленными задачами, передает «НьюИнформ».

«Молодые политики, которые состоят в партийных структурах, возглавляемых пожилыми руководителями, такими как Жириновский, понимают, что перспектив карьерного роста нет. Любое предложение, которое позволяет им проявить себя, показать свою индивидуальность, они воспринимают с радостью», — пояснил Сопов.

Он также добавил, что перспективные политики не должны оставаться в партиях, которые возглавляют «престарелые руководители».

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Автор: Артем Никулин
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