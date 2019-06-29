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Беглов рассказал о внедрении инновационных решений при развитии Петербурга

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Беглов рассказал о внедрении инновационных решений при развитии Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что привлечение инвестиций позволит сделать город более инновационным и комфортным. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями общественности Центрального района Петербурга.

«Будем строить город инновационным, будем приглашать инвесторов, которые будут развивать наш город во всех сферах», — пояснил Беглов.

Кроме того, глава города пообещал увеличить число медицинских и образовательных учреждений. По его словам, в настоящее время Петербургу необходимо 169 детских садов, 84 школы и 52 объекта здравоохранения, передает издание «Невские новости».

 

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Автор: Артем Никулин
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