Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов встретился с жителями Центрального района Петербурга

56
0 Оставить комментарий

Беглов встретился с жителями Центрального района Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Глава Петербурга Александр Беглов прибыл в Центральный район с рабочим визитом. Он пообщался с местными жителями о развитии района.

Градоначальник посетил сад писателя Даниила Гранина и осмотрел ЖК «Царская столица». Жители Центрального района рассказали Беглову о плохом состоянии футбольного поля школы №550.

Петербуржцы обратили внимание главы города на необходимость реконструкции поликлиники №44. Беглов пообещал, что оба объекта приведут в порядок.

Он поинтересовался у петербуржцев, стоит ли делать Соляной переулок пешеходным. Активисты считают эту идею хорошей. Беглов также анонсировал запуск программы «Дворы Петербурга», пишут «Невские новости».

Ранее глава города подвел итоги работы за неделю. Он сообщил петербуржцам, что продолжается сдерживание тарифов на ЖКУ.  Власти внедряют эффективный менеджмент при работе с ресурсоснабжающими организациями.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров