Беглов встретился с жителями Центрального района Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Глава Петербурга Александр Беглов прибыл в Центральный район с рабочим визитом. Он пообщался с местными жителями о развитии района.

Градоначальник посетил сад писателя Даниила Гранина и осмотрел ЖК «Царская столица». Жители Центрального района рассказали Беглову о плохом состоянии футбольного поля школы №550.

Петербуржцы обратили внимание главы города на необходимость реконструкции поликлиники №44. Беглов пообещал, что оба объекта приведут в порядок.

Он поинтересовался у петербуржцев, стоит ли делать Соляной переулок пешеходным. Активисты считают эту идею хорошей. Беглов также анонсировал запуск программы «Дворы Петербурга», пишут «Невские новости».

Ранее глава города подвел итоги работы за неделю. Он сообщил петербуржцам, что продолжается сдерживание тарифов на ЖКУ. Власти внедряют эффективный менеджмент при работе с ресурсоснабжающими организациями.