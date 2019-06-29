«Зенит» заплатит за игрока «Гамбурга» 11 млн евро

Санкт-Петербург, 29 июня. «Зенит» ведет переговоры о покупке левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Федерального агенства новостей, 25-летний бразилец заинтересован в переезде в петербургский клуб. «Гамбург», в свою очередь, согласен отпустить футболиста за 11 млн евро. Отмечается, что эта сумма устроила сине-бело-голубых. Самому Сантосу «Зенит» предлагает контракт на 5 лет с зарплатой в 2,5 млн евро в год.

Сантос перешел в «Гамбург» из «Атлетико Минейро» за 6,5 млн евро летом 2016 года. В минувшем сезоне бразилец провел 33 матча во Второй Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее стало известно, что «Зенит» проиграл мадридскому «Атлетико» борьбу за другого бразильского защитника, Ренана Лоди.