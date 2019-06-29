Беглов пообещал скорое завершение благоустройства сада Даниила Гранина

Санкт-Петербург, 29 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам во время объезда Центрального района о масштабном благоустройстве сада Даниила Гранина на Гангутской улице.

Глава Северной столицы пообещал, что сквер в рамках проекта по благоустройству «Формирование комфортной городской среды» будет приведен в порядок в скором времени, а именно до 31 августа текущего года. На выполнение данных работ, по его словам, выделили около 11,3 миллиона рублей, им займется АО «СПП «Центральное».

В частности, в саду, согласно планам, будут отремонтированы лестницы и ограждения, посажены деревья и кустарники, приведен в порядок газон. Рабочие также демонтируют старое оборудование на трех детских площадках и установят новое с искусственным покрытием, чтобы дети не травмировались.

Большой популярностью у жителей Центрального района, как пишут «Невские новости», пользуется и спортивная площадка в саду, которой также придадут должный вид. Также в Соляном переулке возле парка будет создана пешеходная зона.

Стоит отметить, что жители города на Неве обратили внимание на неблагоустроенные территории города, о чем сообщили властям в рамках анкетирования проекта «Родной район». Руководство Петербурга отреагировало на жалобы и запустило масштабную программу по благоустройству Северной столицы.

Ранее Беглов пообщался с жителями Центрального района Петербурга, пообещав ликвидировать свалку, а также сообщил, что к 2022 году в жилом комплексе «Царская столица» будут построены школа и детский сад. Кроме того, градоначальник заверил петербуржцев, что в ближайшее время будет решен вопрос с ремонтом дороги на Военной улице.