Беглов пообщался с жителями Центрального района Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал с рабочим визитом в Центральный район.

Губернатор встретился с местными жителями, которые ему рассказали о проблемах в Центральном районе Петербурга. Кроме того, Беглов осмотрел жилой комплекс «Царская столица», жильцы которого пожаловались на высокую стоимость платных парковочных мест, поэтому автолюбителям приходится оставлять свои транспортные средства во дворах. В свою очередь представитель администрации Центрального района пообещал сделать рассрочку на покупку парковочных мест.

Кроме того, местные жители пожаловались на неорганизованное движение автотранспорта во внутриквартальных проездах. Беглов подчеркнул, что данная проблема будет решена в ближайшее время путем введения реверсивного движения.

Также жители рассказали об отсутствии детского сада и школы в жилом комплексе «Царская столица». Беглов заверил местных жителей, что к 2022 году здесь будут построены школа на 300 мест, а также детский сад на 170 мест. Кроме того, уже будущей осенью тут будут открыты кабинеты врачей общей практики и педиатров, передает издание «Невские новости».