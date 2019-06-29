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Беглов объявил о строительстве школы и детсада в Центральном районе Петербурга

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Беглов объявил о строительстве школы и детсада в Центральном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов анонсировал строительство школы и детского сада в Центральном районе.

Глава города пообщался с жителями Центрального района Петербурга, пообещав ликвидировать свалку, а также сообщил, что к 2022 году в жилом комплексе «Царская столица» будут построены школа и детский сад. Кроме того, Беглов заверил жителей Центрального района, что в ближайшее время будет решен вопрос с ремонтом дороги на Военной улице.

«Сейчас ведем переговоры по дороге на улице Военной. Часть дороги бесхозная, а часть относится к железной дороге. Ямочный ремонт сделали. Сейчас должны завершить переговоры с РЖД, чтобы взять эту дорогу к себе на баланс, привести ее в порядок», — сказал Беглов в ходе общения с местными жителями.

Кроме того, глава города осмотрел жилой комплекс «Царская столица». Местные жители рассказали губернатору о небезопасных внутриквартальных проездах, где происходит полноценное движение автомобильного транспорта. В свою очередь Беглов пообещал местным жителям, что в ближайшее время здесь будет организовано реверсивное движение, а также созданы велосипедные дорожки, передает издание «Невские новости». 

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Автор: Артем Никулин
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