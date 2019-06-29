Беглову подарили национальный костюм на Сабантуе в Энколово

Санкт-Петербург, 29 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил традиционный народный праздник Сабантуй в деревне Энколово, в ходе которого поздравил собравшихся и получил в качестве подарка от представителей Татарстана национальный костюм.

Глава Северной столицы прибыл в деревню в субботу. Градоначальник присоединился к участникам гуляний и попробовал традиционные блюда башкирской и татарской кухонь.

В своей поздравительной речи Беглов подчеркнул, что Сабантуй имеет вековую традицию.

«Праздник пришел к нам из древних веков. После тяжелого труда люди отдыхали и надеялись, что их труд будет вознагражден хорошим урожаем. С праздником вас, удачи, успехов всем нам», — цитируют главу Петербурга «Невские новости».

В ответ представители Республики Татарстан вручили Беглову национальный костюм, украшенный золотыми узорами.

Сабантуй — традиционный народный праздник завершения весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 субъектах России и 30 зарубежных государствах по окончании завершения сева.

Как отметил в поздравительной телеграмме президент РФ Владимир Путин, этот древний праздник олицетворяет уважение к земледельческому труду, а также является важной, неотделимой частью богатейшего исторического и духовного наследия. Российский лидер обратил внимание на то, что Сабантуй консолидирует людей, как и столетия назад, его отмечают массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями, выступлениями, играми и конкурсами.