Посетители «Диво-острова» в Петербурге застряли на экстремальном аттракционе
Санкт-Петербург, 29 июня. Посетители петербургского парка развлечений «Диво-остров» застряли в воздухе на экстремальном аттракционе «Ракета», сообщили очевидцы.
На странице группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что гости парка, решившие прокатиться на «Ракете», повисли в воздухе. Отмечается, что у аттракциона возникли проблемы с механизмом.
Пользователи социальных сетей не удивлены новостям. «Который раз», твердят юзеры, вспоминая, что это не первый случай, когда посетители парка застревают на аттракционе.
«Главное, что не вниз головой», — написал интернет-пользователь.
«Вспомнился старый коментарий: «Не кисни,на Крестовском зависни!» — добавил комментатор.
«Пора уже писать в описании этой «Ракеты», что организаторы вправе менять стандартный маршрут без уведомления пользователей», — пошутил подписчик.
В администрации парка развлечений данные сообщения не прокомментировали.
Напомним, в середине июня в парке «Диво-остров» люди, которые решили опробовать аттракцион «Бустер», зависли на 50-метровой высоте. По предварительным данным, аттракцион перестал работать из-за отключения электричества.