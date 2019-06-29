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Посетители «Диво-острова» в Петербурге застряли на экстремальном аттракционе

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Посетители «Диво-острова» в Петербурге застряли на экстремальном аттракционе

Санкт-Петербург, 29 июня. Посетители петербургского парка развлечений «Диво-остров» застряли в воздухе на экстремальном аттракционе «Ракета», сообщили очевидцы.

На странице группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что гости парка, решившие прокатиться на «Ракете», повисли в воздухе. Отмечается, что у аттракциона возникли проблемы с механизмом.

Посетители «Диво-острова» в Петербурге застряли на экстремальном аттракционе

Пользователи социальных сетей не удивлены новостям. «Который раз», твердят юзеры, вспоминая, что это не первый случай, когда посетители парка застревают на аттракционе.

«Главное, что не вниз головой», — написал интернет-пользователь. 

«Вспомнился старый коментарий: «Не кисни,на Крестовском зависни!» — добавил комментатор.

«Пора уже писать в описании этой «Ракеты», что организаторы вправе менять стандартный маршрут без уведомления пользователей», — пошутил подписчик. 

В администрации парка развлечений данные сообщения не прокомментировали. 

 

Напомним, в середине июня в парке «Диво-остров» люди, которые решили опробовать аттракцион «Бустер», зависли на 50-метровой высоте. По предварительным данным, аттракцион перестал работать из-за отключения электричества.

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Автор: Данила Копп
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