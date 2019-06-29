Посетители «Диво-острова» в Петербурге застряли на экстремальном аттракционе

Санкт-Петербург, 29 июня. Посетители петербургского парка развлечений «Диво-остров» застряли в воздухе на экстремальном аттракционе «Ракета», сообщили очевидцы.

На странице группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что гости парка, решившие прокатиться на «Ракете», повисли в воздухе. Отмечается, что у аттракциона возникли проблемы с механизмом.

Пользователи социальных сетей не удивлены новостям. «Который раз», твердят юзеры, вспоминая, что это не первый случай, когда посетители парка застревают на аттракционе.

«Главное, что не вниз головой», — написал интернет-пользователь. «Вспомнился старый коментарий: «Не кисни,на Крестовском зависни!» — добавил комментатор. «Пора уже писать в описании этой «Ракеты», что организаторы вправе менять стандартный маршрут без уведомления пользователей», — пошутил подписчик.

В администрации парка развлечений данные сообщения не прокомментировали.

Напомним, в середине июня в парке «Диво-остров» люди, которые решили опробовать аттракцион «Бустер», зависли на 50-метровой высоте. По предварительным данным, аттракцион перестал работать из-за отключения электричества.