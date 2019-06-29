Консул Сирии поблагодарил россиян за помощь стране

Санкт-Петербург, 29 июня. Почетный консул Сирии в Петербурге Малаз Гхази выразил благодарность России за поддержку, оказанную его стране. Дипломат выступил на открытии граффити «Союзные Крылья» на проспекте Маршала Жукова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Граффити «Союзные Крылья» выполнено петербургскими художниками из группы HoodGraff. На нем изображены два крыла, раскрашенные в цвета российского и сирийского флагов — они символизируют сотрудничество и дружбу между двумя странами. Рисунок был сделан к 25-летию петербургского заксобрания.

«Хочу от имени сирийского народа поблагодарить россиян за помощь и поддержку, оказанные в трудную минуту моей стране. Искренне благодарен. И еще. Я вас всех приглашаю в Сирию», — заявил на церемонии открытия граффити Малаз Гхази.

Такое же изображение появится и в Дамаске, сообщил Александр Маликов, лидер «Молодой Гвардии», которая активно продвигает идею легализации стрит-арта в России.