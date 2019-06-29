Капитанов рассказал о дальнейших планах после назначения в Смольный

Санкт-Петербург, 29 июня. Новый глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов заявил о намерении приостановить членство в ЛДПР. Об этом он рассказал журналистам на празднике Сабантуй в деревне Энколово в Ленинградской области.

28 июня глава регионального отделения партии ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов был назначен на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города.

«Александр Дмитриевич Беглов предложил мне возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Я согласился, потому что считаю, что надо работать все-таки на пользу города, на пользу граждан», — пояснил Капитанов.

Он также добавил, что намерен приостановить членство в ЛДПР, так как «интересы петербуржцев гораздо важнее». По его словам, одним из первых шагов в новой должности станет ликвидация теневых трудовых отношений в частном бизнесе.

«Я сделаю все для того, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой», — подчеркнул Капитанов.

26 июня в ходе выступил на заседании Заксобрания Петербурга, Капитанов озвучил ряд идей по урегулированию проблем в миграционной сфере. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал инициативы Капитанова, после чего предложил ему возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, передает издание «Невские новости».