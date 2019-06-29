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Глава «Метростроя» пообещал сдать к 1 сентября три станции Фрунзенского радиуса

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Глава «Метростроя» пообещал сдать к 1 сентября три станции Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, 29 июня. Пресс-секретарь главы Петербурга Александра Беглова, автор Telegram-канала «Барышня в Смольном» Инна Карпушина взяла интервью у руководителя «Метростроя» Николая Александрова.

Глава компании рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге. 

«Нам даны конкретные указания, которые мы должны выполнить. Других вариантов быть не может, поэтому мы идем к поставленной цели», — сказал Александров.

Он отметил, что долгов по заработной плате перед сотрудникам нет. «Львиную долю» внешних долгов уже выплатили, добавил Александров.

Глава «Метростроя» пообещал сдать к 1 сентября три станции Фрунзенского радиуса

Глава «Метростроя» заявил, что не сомневается в готовности к 1 сентября первых трех станций Фрунзенского радиуса. Александров подчеркнул, что сотрудники компании работают быстро и качественно.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов призвал ускорить строительство Фрунзенского радиуса. Он неоднократно отмечал, что петербуржцы нуждаются в современной транспортной инфраструктуре.

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Автор: Ирина Селезнева
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