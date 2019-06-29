Беглов подвел итоги работы за неделю

Санкт-Петербург, 29 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник сообщил, что продолжает заниматься работой по сдерживанию роста тарифов на ЖКУ. Он отметил, что власти разорвали неэффективные договоры, удалили посредников из схем ресурсоснабжения, провели переговоры с «Газпромом».

Параллельно внедряется система энергосбережения. Беглов подчеркнул, что петербуржцы сэкономят до конца года порядка 1,5 млрд рублей.

Глава города совершил рабочие поездки в Василеостровский и Колпинский районы, на Балтийский завод. Он рассказал, что в субботу работает в Центральном районе.

Кроме того, власти подвели итоги заявочной кампании конкурса «Мой город – мои возможности», на который поступило более 35 тысяч анкет от участников. Правительство Петербурга поддержало 17 инициатив по благоустройству в рамках проекта «Твой бюджет».

По поручению Беглова на строительство станций Фрунзенского радиуса метро регулярно выезжает вице-губернатор Эдуард Батанов. Работы ведутся ускоренными темпами.