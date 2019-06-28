Беглов поделился гордостью за петербургских выпускников, набравших по 300 баллов за ЕГЭ

Санкт-Петербург, 28 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о достижениях трех петербургских выпускников, набравших максимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ.

«Я не могу не поделиться с вами гордостью за наших ребят. Впервые в Петербурге сразу 3 выпускника получили 300 баллов за 3 ЕГЭ», — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил Беглов, выпускник Михаил Сизов набрал максимальное количество балов по русскому языку, профильной математике и физике; Никита Абрамов и Леон Галстян — по русскому языку, профильной математике и информатике.

Глава города еще раз поздравил всех выпускников и призвал их поступать в петербургские вузы.

«Оставайтесь в Петербурге, нам нужно обновлять кадры», — резюмировал градоначальник, прибавив подмигивающий смайлик.

В минувший четверг в Петропавловской крепости глава Петербурга поздравил лучших выпускников высших учебных заведений города. В ходе мероприятия награды от врио губернатора получили 60 человек, по одному выпускнику от каждого учебного заведения города. Беглов обратился к молодежи и сказал, что перед ними открыты все дороги.