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Беглов назначил Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям

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Беглов назначил Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах, говорится в сообщении на сайте администрации города.

С 28 июня руководителем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге назначен Олег Капитанов.

Александр Беглов 25 июня предложил Капитанову заняться решением вопросов, связанных с миграционной политикой. Он подчеркнул, что есть сложившаяся практика перехода депутатов Заксобрания в Смольный. И этот опыт успешный.

Депутат Капитанов принял предложение главы Петербурга и выразил надежду, что петербуржцы заметят работу комитета.

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Автор: Ирина Селезнева
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