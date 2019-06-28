Беглов назначил Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах, говорится в сообщении на сайте администрации города.

С 28 июня руководителем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге назначен Олег Капитанов.

Александр Беглов 25 июня предложил Капитанову заняться решением вопросов, связанных с миграционной политикой. Он подчеркнул, что есть сложившаяся практика перехода депутатов Заксобрания в Смольный. И этот опыт успешный.

Депутат Капитанов принял предложение главы Петербурга и выразил надежду, что петербуржцы заметят работу комитета.