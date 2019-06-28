Беглов сообщил о выделении финансирования на реконструкцию «Балтийского завода»

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти выделят на реконструкцию «Балтийского завода» 4 млрд рублей.

28 июня Беглов посетил «Балтийский завод», пообщался с коллективом предприятия и отметил работу некоторых сотрудников. Директор завода Алексей Кадилов рассказал градоначальнику о строительстве атомных ледоколов.

Глава Петербурга отметил, что власти заинтересованы в развитии завода. До 2022 года будут выделены 4 млрд рублей на реконструкцию предприятия.

«Наш город должен быть умным, социальным, открытым, и он должен быть комфортным», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на международном форуме «Армия-2019» был подписан контракт на производство подводных лодок нового поколения для нужд ВМФ России. Заказ выполнят петербургские «Адмиралтейские верфи».