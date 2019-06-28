Власти Петербурга подвели итоги первого этапа конкурса «Мой город — мои возможности»

Санкт-Петербург, 28 июня. Власти Петербурга подвели итоги заявочной кампании конкурса «Мой город — мои возможности», который проводится по инициативе главы города Александра Беглова.

Участники конкурса должны были написать эссе о проблемах Петербурга и представить свой проект о «Добром городе». В общей сложности участники подали 35 639 заявок со всей России и даже из других стран мира.

По словам главы комитета по молодежной политике Юлии Аблец, по числу заявок лидируют Ленинградская, Московская и Мурманская области. Инициированный Александром Бегловым конкурс нацелен на поиск энергичных молодых кадров для государственной службы в Петербурге.

По словам советника губернатора Петербурга Николая Бурова, главной задачей конкурса является раскрытие потенциала конкурсантов.

15 июля подведут итоги дистанционного этапа конкурса, на котором станут известны имена полуфиналистов. Финалисты кадрового конкурса получат право лично встретиться с главой Петербурга Александром Бегловым.