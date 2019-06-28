Метрополитен Петербурга сообщил, когда откроют станцию «Академическая»

Санкт-Петербург, 28 июня. Станция «Академическая» откроется после капитального ремонта 1 июля, сообщает Telegram-канал метро Петербурга.

Для пассажиров станция будет доступна с начала работы метрополитена с 5.35. Напомним, что станция была закрыта на капитальный ремонт с 30 июля 2018 года.

Рабочие выявили необходимость ремонта гидроизоляции наклонного хода, модернизации эскалаторов, установлении системы видеонаблюдения.

Ранее «Академическую» с инспекцией посетил глава Петербурга Александр Беглов. Он поручил завершить реконструкцию станции до 1 июля.