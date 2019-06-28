Беглов рассказал, сколько заявок подали на конкурс «Мой город — мои возможности»

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр сообщил, что число заявок на участие в кадровом конкурсе Смольного «Мой город — мои возможности» составляет 35 тысяч.

Александр Беглов 28 июня посетил «Балтийский завод». Он пообщался с сотрудниками предприятия. По словам градоначальника, власти Петербурга реализуют программу, согласно которой не менее 35% муниципальных и государственных служащих должны быть не старше 35 лет.

Глава города добавил, что в системе управления городом должны быть молодые энергичные люди с опытом работы в своей сфере. 25 июня был закрыт прием заявок на кадровый конкурс.

В общей сложности в Смольный поступило порядка 35 тысяч заявок. Для полуфинала отберут 500 кандидатов, с финалистами собеседование будет проводить Александр Беглов, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что градоначальник поздравил несколько сотрудников судостроительного завода с днем рождения. Он отметил их работу почетными грамотами.