Метеостанция появилась на шпиле «Лахта Центра» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июня. Альпинисты установили систему погодного мониторинга на шпиле «Лахта-Центра», говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Самый верхний элемент смарт-системы состоит из трех тысяч датчиков. Он был установлен на высоте 462 метра. Датчик представляет собой антенну с GNSS-приемником.

Устройство следит за силой ветра. Метеостанция получает информацию о температуре воздуха, направлении ветра, влажности.

«Лахта-центр» находится на берегу Финского залива. Здесь появятся офисные пространства, часть из них займут структуры группы «Газпром», пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на территории центра живет рыжий кот по кличке Фокс. Животное носит каску и жилетку, как настоящий инженер.