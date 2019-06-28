Страховщики составили топ-10 нарушений прав пациентов в России

Санкт-Петербург, 28 июня. Российские страховщики составили топ-10 нарушений прав пациентов со стороны медицинских учреждений.

Специалисты проанализировали обращения россиян к страховщикам, которые работают в системе ОМС. На первом месте среди главных нарушений находится незаконное требование денег за диагностику и лекарственные препараты.

За этим следуют некачественные медицинские услуги, когда медики затягивают лечение. На третьей строчке — долгое ожидание госпитализации в профильные учреждения.

Россияне также жалуются на отказ медиков оказать неотложную помощь, закрытие листка нетрудоспособности. В некоторых регионах наблюдаются нарушения при проведении профилактических осмотров, пишет Ria56.

Пациенты жалуются на невозможность попасть к узкопрофильным специалистам. Нехватка препаратов для химиотерапии попала в топ-нарушений прав пациентов.

В поликлиниках россиянам не разрешают выбирать лечащего врача. Некоторые медики позволяют неэтичное поведение с пациентами. На последней строчке антирейтинга находится подача медучреждениями счетов в страховую компанию за помощь, которая не оказывалась пациенту.