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Центр корейской культуры откроют в Петербурге

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Центр корейской культуры откроют в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июня. Корейский культурный центр могут открыть в Петербуге, сообщил генконсул республики в Северной столице Квон Дон Сок. 

Несколько культурных организаций, в которых преподают корейский язык, уже работают в Москве. Власти Кореи считают, что такие же центры должны появиться в Петербурге.

«Генконсульство активно продвигает различные мероприятия в области публичной дипломатии для знакомства с корейской культурой», — пояснил Сок, его цитирует «Петербургский дневник».

Культурный центр помогает туристам, спортсменам, студентам, всем желающим изучать корейский язык. 

Ранее глава Петербурга принял в Смольном делегацию из Китая.  Участники встречи обсудили укрепление сотрудничества между Северной столицей и провинцией Сычуань.

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Автор: Ирина Селезнева
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