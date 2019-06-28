«Барышня в Смольном» пообещала рассказать, когда построят новые станции метро

Санкт-Петербург, 28 июня. Пресс-секретарь главы Петербурга Александра Беглова, автор Telegram-канала «Барышня в Смольном» Инна Карпушина пообещала рассказать, когда откроют новые станции метро.

Инна Карпушина спустилась в строящуюся станцию Фрунзенского радиуса. Она пообещала узнать, когда будут запущены три новые станции.

Пресс-секретарь сообщила, что готовит интервью с гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым. Карпушина добавила, что информация скоро появится на ее канале «Барышня в Смольном».