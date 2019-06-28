Беглов встретился с коллективом «Балтийского завода» в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов в преддверии Дня судостроителя приехал на «Балтийский завод».
Глава города пообщался с директором предприятия Алексеем Кадиловым. Они обсудили строительство атомных ледоколов.
Кадилов рассказал Беглову об универсальном атомном ледоколе проекта 22220. На заводе делают три таких судна: «Урал – Мурманск», «Виктор Черномырдин» и «Арктика – Мурманск».
В актовом зале завода Беглов пообщался с коллективом предприятия. Он поздравил несколько работников завода с днем рождения и вручил почетные грамоты, пишут «Невские новости».
Ранее глава города принял участие в заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства. Он предложил направлять средства от аренды на развитие районов Петербурга.