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Беглов встретился с коллективом «Балтийского завода» в Петербурге

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Беглов встретился с коллективом «Балтийского завода» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов в преддверии Дня судостроителя приехал на «Балтийский завод».

Глава города пообщался с директором предприятия Алексеем Кадиловым. Они обсудили строительство атомных ледоколов.

Кадилов рассказал Беглову об универсальном атомном ледоколе проекта 22220. На заводе делают три таких судна: «Урал – Мурманск», «Виктор Черномырдин» и «Арктика – Мурманск».

Беглов встретился с коллективом «Балтийского завода» в Петербурге

В актовом зале завода Беглов пообщался с коллективом предприятия. Он поздравил несколько работников завода с днем рождения и вручил почетные грамоты, пишут «Невские новости».

Ранее глава города принял участие в заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства. Он предложил направлять средства от аренды на развитие районов Петербурга.

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Автор: Ирина Селезнева
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