Беглов предложил направлять средства от аренды на развитие районов Петербурга

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов предложил изменить порядок распределения платежей по аренде коммерческой недвижимости.

Градоначальник принял участие в заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства. Беглов предложил с 1 июля направлять средства от аренды недвижимости на развитие районов Петербурга.

«Давайте попробуем провести такой эксперимент. Арендные платежи сегодня поступают централизованно в бюджет Санкт-Петербурга», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города отметил, что выступает за расширение полномочий районных администраций. Он считает такой подход более эффективным.

Ранее Беглов предложил петербуржцам выбрать лучшего предпринимателя. Градоначальник предложил соответствующую номинацию конкурса.