Стало известно, когда в Петербурге закончатся дожди

Санкт-Петербург, 28 июня. Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге закончатся дожди. По его словам, выходные будут ясными.

В Петербурге 29 и 30 июня будет ясная погода, без осадков. Специалист центра погоды «Фобос» отметил, что 28 июня дожди пройдут в некоторых районах Северной столицы.

Циклон уходит, дожди прекратятся. Температура воздуха составит 18-20 градусов. Ветер подует со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в центральные районы страны пришло резкое похолодание летом. Это случается раз в 18 лет.