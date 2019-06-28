Беглов предложил номинацию для конкурса «Лучший предприниматель Петербурга»

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов предложил включить номинацию «Социальное предпринимательство» в конкурс на лучшего предпринимателя города. Об этом он сказал на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства.

Градоначальник предложил петербуржцам самим определить, кто является лучшим предпринимателем. Критериями для оценивания станут качество обслуживания, доступность, благотворительность.

Беглов неоднократно подчеркивал, что горожане должны принимать активное участие в решение проблем города. Их мнение необходимо учитывать. Это также важно при обсуждении проблем, которые тормозят развитие городского предпринимательства, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что глава Петербурга поставил правительству задачу довести среднюю заработную плату до 100 тысяч рублей. Беглов напомнил, что жить в мегаполисе недешево, поэтому у петербуржцев должен быть хороший заработок.