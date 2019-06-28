Инициативу Беглова о заморозке тарифов ЖКХ могут использовать во всех регионах РФ

Санкт-Петербург, 28 июня. Изменения в ЖКХ Петербурга, инициированные главой города Александром Бегловым, могут масштабировать на всю Россию, считают эксперты.

Благодаря грамотной тарифной политике петербуржцы сэкономят до конца 2019 года порядка 1,5 млрд рублей. По инициативе градоначальника были оптимизированы расходы ресурсоснабжающих организаций.

В результате этого тарифы на ЖКУ вырастут всего на 0,4%, при этом властям на некоторые услуги удалось снизить тарифы.

По словам заведующего Лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса ИНП РАН Валерия Семикашева, проблема в сфере ЖКХ связана с плохой организацией рынка и регулирования отрасли.

«После решения проблемы эффективности и настройки рыночных отношений, мы увидим наведение порядка и снижение трат на 20–30% ", — добавил эксперт, его цитирует издание «Экономика сегодня».

Именно таким образом и действовал Беглов, инициировав аудит подведомственных ресурсоснабжающих организаций. Проверка выявила неэффективные контракты и переплату.

К примеру, была выявлена переплата ГУП «Водоканал» в размере 1,7 млрд рублей. Сэкономленные Бегловым средства направят на сдерживает роста тарифов, модернизацию сетей.

Валерий Семикашев подчеркнул, что именно от управленцев зависит эффективная работа предприятий. А это всегда отражается на конечном потребителе услуг.

Грамотные решения правительства Петербурга могут использовать как положительный пример и в других регионах страны. Эксперт добавил, что при правильной реформе в ближайшую пятилетку можно не повышать цены на услуги ЖКХ.

Инициативная группа готовит проект закона «Об основах государственного тарифного регулирования», где опыт заморозки тарифов Петербурга предложат распространить на всю Россию.