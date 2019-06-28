Сбой в движении поездов в районе Химок произошел из-за кражи оборудования

Санкт-Петербург, 28 июня. Произошел сбой в движении поездов на станции «Сходня» в Химках, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел около 02.40 в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, неизвестные похитили технические средства.

Пассажирам ничто не угрожает, железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, пишет РИАМО.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», поезда на данном участке идут с получасовой задержкой. Шесть пригородных поездов пришлось отменить, организовано автобусное сообщение.

Ранее сообщалось, что инцидент с пассажиром на станции «Красносельская» привел к сбою в работе московского метрополитена. Мужчина оступился и упал на рельсы, движение по красной ветке временно приостановили.