Сбой в движении поездов в районе Химок произошел из-за кражи оборудования
Санкт-Петербург, 28 июня. Произошел сбой в движении поездов на станции «Сходня» в Химках, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел около 02.40 в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, неизвестные похитили технические средства.
Пассажирам ничто не угрожает, железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, пишет РИАМО.
Как отмечает издание «Вечерняя Москва», поезда на данном участке идут с получасовой задержкой. Шесть пригородных поездов пришлось отменить, организовано автобусное сообщение.
Ранее сообщалось, что инцидент с пассажиром на станции «Красносельская» привел к сбою в работе московского метрополитена. Мужчина оступился и упал на рельсы, движение по красной ветке временно приостановили.