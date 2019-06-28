Пьяного петербуржца жестоко избили в Колпинском районе

Санкт-Петербург, 28 июня. На улице Машиностроителей в Колпинском районе Петербурга неизвестные избили мужчину, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел 26 июня. Медики госпитализировали 54-летнего пациента в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностировали закрытую травму грудной клетки, перелом ребер, ушиб мягких тканей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу об избиении, 22-летний парень нигде не работает, пишут «Невские новости». Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина напал на охранника с мачете из-за парковки.