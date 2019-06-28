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Петербуржец напал на охранника с мачете из-за парковочного места

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Петербуржец напал на охранника с мачете из-за парковочного места

Санкт-Петербург, 28 июня. Водитель с мачете напал на сотрудника охранной фирмы в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером на улице Радищева. Неработающий мужчина во время конфликта с охранниками из-за парковочного места ударил мачете по автомобилю Lifan.

Затем он скрылся с места происшествия на Renault. Охранники начали преследовать иномарку, на Кирочной улице был ранен охранник. 

Он получил травму левой руки. Полиция задержала нападавшего, возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что судимый мужчина попытался изнасиловать знакомую в петербургском парке.

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Автор: Ирина Селезнева
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