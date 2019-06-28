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Петербургского школьника госпитализировали с сотрясением мозга после игры в футбол

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Петербургского школьника госпитализировали с сотрясением мозга после игры в футбол

Санкт-Петербург, 28 июня. Мальчик в Петербурге получил серьезные травмы во время игры в футбол, сообщил осведомленный источник.

Вечером 27 июня из детской больницы в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте с ребенком. Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с улицы Перекопской.

Он получил сотрясение мозга, перелом теменной кости, эпидуральную гематому. Как рассказал тренер, школьник стоял на воротах и получил удар ногой, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Красном Селе мужчина напал на пенсионерку ради банковских карт и 300 рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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