Петербургского школьника госпитализировали с сотрясением мозга после игры в футбол

Санкт-Петербург, 28 июня. Мальчик в Петербурге получил серьезные травмы во время игры в футбол, сообщил осведомленный источник.

Вечером 27 июня из детской больницы в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте с ребенком. Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с улицы Перекопской.

Он получил сотрясение мозга, перелом теменной кости, эпидуральную гематому. Как рассказал тренер, школьник стоял на воротах и получил удар ногой, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Красном Селе мужчина напал на пенсионерку ради банковских карт и 300 рублей.