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Мужчина напал на пенсионерку и отобрал 300 рублей в Красном Селе

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Мужчина напал на пенсионерку и отобрал 300 рублей в Красном Селе

Санкт-Петербург, 28 июня. Мужчина напал на пенсионерку в Красном Селе ради 300 рублей и банковских карт, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В правоохранительные органы обратилась жительница Красного Села. Она заявила, что в парадной дома на нее напал неизвестный. Мужчина отобрал 300 рублей и банковские карты, а затем скрылся.

Полиция задержала ранее судимого жителя Ленобласти 1979 года рождения. Возбуждено уголовное дело, ведется проверка происшествия.

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Автор: Ирина Селезнева
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