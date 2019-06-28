Мужчина напал на пенсионерку и отобрал 300 рублей в Красном Селе
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Санкт-Петербург, 28 июня. Мужчина напал на пенсионерку в Красном Селе ради 300 рублей и банковских карт, сообщил источник Федерального агентства новостей.
В правоохранительные органы обратилась жительница Красного Села. Она заявила, что в парадной дома на нее напал неизвестный. Мужчина отобрал 300 рублей и банковские карты, а затем скрылся.
Полиция задержала ранее судимого жителя Ленобласти 1979 года рождения. Возбуждено уголовное дело, ведется проверка происшествия.
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