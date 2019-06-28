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Ранее судимый мужчина попытался изнасиловать знакомую в Петербурге

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Ранее судимый мужчина попытался изнасиловать знакомую в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июня. Жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив, что ее пытался изнасиловать знакомый, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ночью 27 июня на проспекте Славы. Мужчина без определенного места жительства набросился на жертву. 

Женщине удалось отбиться от нападавшего, она обратилась за помощью к медикам. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Ведется проверка по факту инцидента.

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Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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