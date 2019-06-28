Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино.

В четверг Беглов открыл движение на участке Усть-Ижорского шоссе, представляющем собой продолжение Софийской улицы. Как ожидается, новая магистраль поможет решить проблему с пробками в Колпино, поскольку транзитный грузовой транспорт отныне будет следовать в объезд города.

«Транспортный вопрос больше всего волнует жителей района. Нам крайне важно, чтобы люди ощущали связь с городом, чувствовали себя петербуржцами, а не жителями «острова Колпино», — отметил глава Петербурга.

Беглов напомнил, что в ближайшем будущем здесь появится и новый вид общественного транспорта — скоростной трамвай. По его словам, в данный момент ведутся работы по проектированию линии между станцией метро «Южная» и Колпино, а строительные работы начнутся в 2020 году.

Отметим, Усть-Ижорское шоссе дорожники строили в течение восьми лет. Новая автотрасса должна вывести грузовой транспорт с городских улиц, а также снизить нагрузку на Колпинское шоссе и проезды в промышленной зоне «Ижорские заводы».

Ранее, сообщают «Известия», Беглов поделился планами по улучшению качества дорог в Петербурге. В частности, он заявил, что городские власти ставят перед собой цель увеличения срока эксплуатации дорог до 12 лет.