Беглов распорядился срочно завершить затянувшийся ремонт спортплощедки в Колпино

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поставил задачу чиновникам Колпинского района завершить до учебного года ремонт спортплощадки у школы №452. Об этом градоначальник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

В четверг Беглов посетил Колпинский район. На месте выяснилось, что спортивная площадка у школы №452 находится в аварийном состоянии, а ее ремонт запланирован только на 2021 год.

По мнению градоначальника, это слишком длинные сроки, поскольку дети не станут терпеть два года и будут разбивать коленки на аварийном поле.

«Так долго тянуть нельзя. Поэтому ставлю задачу сделать срочно, к началу учебного года. Глава района доложит о выполнении», — написал Беглов.

Ранее сообщалось, что жители Сестрорецка в течение 10 лет пытались добиться размещения пешеходного перехода около дома по улице Борисова, где располагается поликлиника №68. По поручению Беглова «зебра» появилась в указанном месте через месяц. Кроме того, был установлен остановочный павильон на улице Токарева.