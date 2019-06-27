Беглов рассказал о новых мерах по предупреждению правонарушений на дорогах Петербурга

Санкт-Петербург, 27 июня. Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о решениях по обеспечению безопасности дорожного движения в городе.

Беглов напомнил, что ранее российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета в Москве поднял актуальную тему профилактики правонарушений на дорогах. Градоначальник обратил внимание на организацию фиксирования нарушений в городе с помощью камер видеонаблюдения. Спрятанные камеры в Петербурге могут стать явными. Беглов подчеркнул, что главным является предупреждение правонарушения, а не его фиксация.

«Камера должна работать на безопасность. Поэтому не надо прятать камеру в кустах или на высоких столбах. Всегда должен стоять предупреждающий знак, что ведется видеонаблюдение», — заявил Александр Беглов журналистам.

В настоящий момент в городе проводятся работы по обновлению дорожной инфраструктуры: ведется реконструкция уличного освещения, обновляется дорожная разметка, а также устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Отметим, что для нанесения дорожной разметки выделено около 776 млн рублей. Это самая большая сумма за последние несколько лет. Разметка появится на 1492 улицах города, что больше показателя 2018 года на 350 улиц, сообщают «Невские новости».

Ранее Александр Беглов заявил, что гарантийный срок нового дорожного покрытия в городе увеличат до 12 лет. По его словам, до 2024 года запланировано привести не менее 85% дорог в городе «в нормативное состояние».