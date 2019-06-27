Беглов рассказал, как легенда о Банковском мосте помогла с финансами на ремонт грифонов

Санкт-Петербург, 27 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как с помощью легенды о Банковском мосте смог получить 30 миллионов рублей на реставрацию грифонов. По его словам, отремонтировать статуи мифических животных помог глава одного из крупных банков.

Александр Беглов рассказал, что до реставрации грифоны на протяжении 200 лет не покидали своих мест. Когда статуи перенесли в мастерскую, было найдено большое количество записок с пожеланиями: по легенде, грифоны способны их исполнять. По словам Александра Беглова, автором одной из таких записок был сотрудник крупного банка. У грифонов он попросил «много денег».

«Я позвонил руководителю этого известного банка и говорю: «Твои сотрудники приходят и у грифонов денег просят, но вы их не получите». Он говорит: «Почему?» Я отвечаю: «Чтобы получить, нужно отреставрировать грифонов. Дайте денег». К моему большому удивлению, руководитель этого крупного банка дал 30 миллионов рублей», — рассказал Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

Так легенда о Банковском мосте помогла с финансами на ремонт статуй. По словам градоначальника, выделенные средства помогли отреставрировать статуи грифонов вовремя и в срок. Беглов также рассказал, ходит ли к Банковскому мосту глава финансового комитета Смольного.

«Он должен ходить в Минфин. Там надежнее», — пошутил градоначальник.

Ранее в эфире программы Александр Беглов рассказал, почему назначил представителя партии ЛДПР главой одного из комитетов Смольного.