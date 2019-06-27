Беглов предложил владельцам усадьбы Орловых-Денисовых передать ее городу

Санкт-Петербург, 27 июня. Глава Петербурга Александр Беглов призвал собственника усадьбы Орловых-Денисовых вернуть разрушающийся объект городу на безвозмездной основе. Об этом он рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

В частные руки особняк попал в 2011 году. Общественники обратили внимание, что с тех пор он находился в бесхозном состоянии и стремительно разрушался.

По словам Беглова, ответственность владельцев исторических зданий за их сохранность должна быть повышена. По мнению градоначальника, возвращение объекта городу на безвозмездной основе было бы наилучшим выходом из ситуации. После этого объект бы быстро привели в порядок.

«Теперь собственник, может, и готов продать объект, но за немаленькие деньги. Он его разрушал все эти годы, а город должен потратить средства и на выкуп здания, и на его восстановление? Так можно выкупать очень много. Где деньги взять?» — возмутился Беглов.

Ранее сообщалось, что старинный парк усадьбы Орловых-Денисовых планируют восстановить до сентября 2019 года. Подрядчику предстоит воссоздать ландшафт парка, укрепить берега Графского пруда, подлечить старые и высадить новые деревья, благоустроить дорожки. В 2019 году будут высажены в парке новые деревья и кустарники, также установлены скамьи и урны, лестницы и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Восстановительные работы должны быть завершены не позднее 30 сентября 2019 года.