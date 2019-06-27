Беглов рассказал, какие меры Петербург примет против нелегальной торговли

Санкт-Петербург, 27 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как город намерен бороться с нелегальной торговлей. По его словам, необходимы совместные усилия рядя городских служб, а также выделение дополнительных мест для торговли в пользу лицензированных предпринимателей. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала «78».

Беглов напомнил, что нелегальные торговцы зачастую продают несертифицированный, а иногда попросту опасный товар. Кроме того, у них нет санитарных книжек, и они не платят налоговые отчисления. Обычные рейды на нелегальных торговцев помогают мало, так как после закрытия одних точек в других местах появляются новые.

«Здесь нужно скоординировать усилия, потому что у нас штрафы выписывают одни, сносят другие, изымают продукцию третьи, — сказал Беглов.

Он призвал горожан отказаться от покупок у нелегальных торговцев, так как в противном случае есть серьезный риск пострадать.

«Опасно покупать продукты у таких торговцев. Неизвестно, где они выращивались, откуда их привезли, срок годности. Непонятно, кому предъявлять претензии», — отметил губернатор.

Градоначальник добавил, что в ближайшее время город выделит десять дополнительных мест для садоводов на Василеостровском рынке, который откроется после ремонта уже этой осенью. Тем не менее, правила, касающиеся безопасности продуктов, будут распространяться и на садоводов.