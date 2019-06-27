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Беглов рассказал, почему назначил представителя ЛДПР главой одного из комитетов Смольного

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Беглов рассказал, почему назначил представителя ЛДПР главой одного из комитетов Смольного

Санкт-Петербург, 27 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему назначил Олега Капитанова — экс-депутата петербургского Заксобрания от ЛДПР — главой Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города.

Он рассказал, что принял решение сотрудничать со всеми партиями и организациями, которые занимаются не «болтологией», а конкретными делами, полезными для горожан. Партийная принадлежность Капитанова, по словам Беглова, его не смущает.

Глава Северной столицы отметил, что решение о назначении депутата руководителем одного из комитетов Смольного было спонтанным. Как отмечают СМИ, Олег Капитанов во время выступления на заседании правительства города поднял ряд вопросов по миграционной политике и межнациональным отношениям.

«Я тогда предложил ему перейти от разговоров к реальным делам. Сказал ему: «Вы — человек смелый, молодой, разбираетесь в проблематике. Нам такие нужны. Приходите работать в Смольный, возглавьте комитет, покажите на деле, как нужно решать эти вопросы». Он принял это предложение», — рассказал Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

По данным канала, Капитанов уже сложил с себя полномочия депутата.

Ранее Александр Беглов прокомментировал запущенный в Петербурге проект по привлечению молодых кадров в администрацию города «Мой город — мои возможности». По его словам, руководство Северной столицы нуждается в омоложении кадрового состава. Как отметил градоначальник, за последний месяц было подано 35 тысяч заявок на участие в проекте.

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Автор: Регина Пак
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