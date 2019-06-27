Беглов добивается увеличения гарантийного срока службы нового дорожного покрытия до 12 лет

Санкт-Петербург, 27 июня. Гарантийный срок службы нового дорожного покрытия в Петербурге увеличат до 12 лет, заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» глава Петербурга Александр Беглов.

Ранее Беглов принял участие в заседании Госсовета под председательством президента России. На заседании, в том числе, поднимались вопросы развития сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

По словам градоначальника, к Госсовету были подготовлены конкретные готовые предложения. До 2024 года в Петербурге необходимо не менее 85% дорог «привести в нормативное состояние». На данный момент этот показатель составляет порядка 60%. Необходимо увеличить финансирование на ремонт дорог.

К тому же планируется повысить качество используемых для дорожных работ материалов и качество самих работ, благодаря чему гарантийный срок после ремонта также увеличится.

Беглов отметил, что сейчас подрядные организации дают гарантию на ремонт дорог от 3 до 4 лет. Однако необходимо этот норматив довести до 12 лет.

Ранее глава города обсудил снижение смертности и числа ДТП в Петербурге с членами правительства на заседании в Смольном. Беглов неоднократно подчеркивал, что жизнь каждого горожанина важна для Петербурга. Он поручил принять меры для снижения числа аварий и призвал повысить культуру вождения.