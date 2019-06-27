Беглов анонсировал появление трех новых центров высокотехнологичной медицины в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июня. Для развития городской системы здравоохранения в Санкт-Петербурге потребуются средства как федерального бюджета, так и частных инвесторов, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Губернатор отметил, что город нуждается в большем количестве медицинских учреждений, чтобы горожане могли получать медпомощь в шаговой доступности.

«Нам выделили средства на выкуп четырнадцати офисов врачей общей практики и одной поликлиники. Федеральный центр выделил нам эти средства. И до конца года будут десять таких офисов введены, а в первом полугодии [следующего года] будут введены в строй еще четыре офиса и одна поликлиника», — поделился планами Беглов.

Он подчеркнул, что только городских средств для развития высокотехнологичной медицины недостаточно, поэтому Санкт-Петербург активно работает с частными инвесторами, привлекая их средства, а также с федеральным центром. Губернатор рассказал, что регулярно встречается с главой Минздрава Вероникой Скворцовой и уже о многом с ней договорился. Речь идет о совместном финансировании ряда объектов.

«До 2023 года городской онкодиспансер получит сразу два новых корпуса: лучевой и поликлинический. До 2022 года для южных районов города будет построен еще центр дистанционно-лучевой терапии. До 2022 года в Пушкинском районе появится консультативно-диагностический центр. И до 2023 года планируется построить центр паллиативной медицины, где будет оказываться помощь самым тяжелым пациентам», — рассказал Беглов.

По его словам, договоренности по всем этим объектам достигнуты и они обязательно появятся в городе. Губернатор также отметил, что городу нужен также перинатальный центр и сейчас уже идут переговоры с федеральным центром о реализации данного проекта.