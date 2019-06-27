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Россия

Беглов рассказал о привлечении молодежи в городскую администрацию

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Беглов рассказал о привлечении молодежи в городскую администрацию

Санкт-Петербург, 27 июня. Губернатор Санкт-Петербурга  Александр Беглов прокомментировал запущенный в городе проект по привлечению молодых кадров в администрацию города «Мой город — мои возможности». По его словам, городское руководство нуждается в молодом пополнении.

Как рассказал Беглов, только за последний месяц были поданы 35 тысяч заявок. Из них город отберет примерно сто человек, которые будут зачислены в соответствующий резерв. С остальными городская администрация продолжит работать, так как потребность в молодых специалистах сохраняется всегда. При этом, каждый отобранный в ходе конкурса получит наставника из старой команды – чтобы процесс передачи опыта шел эффективнее.

«Не будет такого – бросили в воду и плыви, — заявил Беглов. — За каждым закрепляется наставники, проверенные кадры, опытные кадры. Их не списывают, без них нельзя обойтись, они и будут наставниками».

Ранее глава Петербурга рассказал о новой системе набора кадров, согласно которой не менее 35% муниципальных и госслужащих должны быть не старше 35 лет. При этом, они должны иметь не только хорошее образование, но и практический опыт.

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Автор: Антон Зарубин
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