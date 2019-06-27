Беглов рассказал, сколько сэкономят петербуржцы за счет заморозки тарифов ЖКХ

Санкт-Петербург, 27 июня. Заморозка роста тарифов ЖКХ поможет сэкономить петербуржцам до конца года 1,5 млр рублей, сообщил глава Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Беглов обратил внимание на то, что заморозка цен на услуги ЖКХ позволит петербуржцам самостоятельно рассчитать экономию, которую они получат. Вместе с квитанциями за июнь они получат сравнительную таблицу ранее утвержденных и новых тарифов.

С 1 июля средняя стоимость коммунальных услуг в Северной столице должна была вырасти на 4,3%. Однако Беглов настоял на пересмотре обоснованности решений, принятых в прошлом году. В итоге городским властям удалось оптимизировать затраты ресурсоснабжающих организаций и существенно сократить темпы роста тарифов до 0,4%.

По словам градоначальника, передают «Невские новости», до конца года экономия составит 1,5 млрд рублей, за год экономия оставит почти 3 млрд рублей.

В минувший вторник сообщалось, что Беглов поручил членам правительства жестко контролировать ТСЖ и управляющие компании при расчете коммунальных платежей для петербуржцев. Властям необходимо ликвидировать необоснованные расходы, обеспечить прозрачность расчетов, сказал градоначальник.